Retromarcia del presidente degli Stati Uniti Donaldsui: "Dato che oltre 75 Paesi hanno convocato rappresentanti degli Stati Uniti, inclusi i Dipartimenti del Commercio, del Tesoro e dell'Ustr, per negoziare una soluzione alle questioni in discussione relative a commercio, barriere.

Today.it - Dietrofront di Trump: dazi ridotti al 10% per 90 giorni, ma per la Cina tariffe al 125%

Donald Trump sospende i dazi per 90 giorni, tranne alla Cina: aumento al 125%.

Guerra dei dazi, Cina risponde a Trump: nuove tariffe 84% su prodotti Usa.

Dazi Usa, gravi conseguenze: blocco spedizioni e posti di lavoro a rischio.

Maturità 2025, ministero: "Nessun dietrofront su regole ammissione a esame".

Maturità, fonti ministero: "Nessun dietrofront su ammissione a esame".

Trump, il day after dei dazi. Tonfo per Wall Street. Meloni: “Scelta sbagliata ma non è catastrofe”.