Dier a CBS | Non siamo contenti ma abbiamo giocato bene! L’Inter è una squadra esperta…

di Redazionea CBS: «Non, maè unaesperta.» Le parole del difensore del BayernGrandissima vittoria per l‘Inter di Inzaghi, che ieri, nella gara d’andata valida per i quarti di finale di Champions League, espugna l’Allianz Arena e batte 1-2 il Bayern Monaco. Decisive le reti di Lautaro nel primo tempo e di Frattesi nei minuti finali, che regalano tante speranze in vista della gara di ritorno in programma tra una settimana a San Siro. Nel post gara, Eric, difensore dei bavaresi, ha parlato cosi ai microfoni di CBS Golazo:LE PAROLE- «per la maggior parte del tempo, soprattutto nel secondo. Sei sempre dispiaciuto quando prendi un gol, in contropiede, ma loro sono unamolto esperta, lavorano da tempo con lo stesso tecnico e con gli stessiri.