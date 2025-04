Diego Dalla Palma la confessione choc | Massacrato dal mio ex tentò di strangolarmi

Ilgiornale.it - Diego Dalla Palma, la confessione choc: "Massacrato dal mio ex, tentò di strangolarmi" Leggi su Ilgiornale.it Il visagista ha raccontato la scioccante aggressione subita anni fa da parte del suo ex, che lo fece finire in coma due mesi

Diego Dalla Palma, la confessione choc: "Massacrato dal mio ex, tentò di strangolarmi". “Mi ha aggredito e ha cercato di strangolarmi. Ho scoperto poi che aveva fatto cose atroci, come…. Gf Vip, confessione-choc di Ainett Stephens: raptus di Amedeo Goria nel cuore della notte, roba troppo spinta. Flavio Briatore, la confessione a luci rosse: "Come voglio morire" | .it. Jasmine Carrisi, la confessione drammatica: "Non volevo ferire i genitori" | .it. Michela Murgia, confessione-choc: "Odio i militari" | .it. Ne parlano su altre fonti

Diego Dalla Palma, la confessione choc: "Massacrato dal mio ex, tentò di strangolarmi" - Sono scioccanti le rivelazioni fatte da Diego Dalla Palma nell'intervista rilasciata a Luca Casadei nel podcast "One more time". Raccontando parte del suo difficile passato fatto di malattie (la menin ... (msn.com)

Diego Dalla Palma “aggredito e massacrato” dall’uomo che amava: il racconto choc nel podcast di Luca Casadei - Ospite del podcast One More Time, il truccatore Diego Dalla Palma ha raccontanto un terribile capitolo della sua vita. (cinematographe.it)

Diego Dalla Palma: «Massacrato in casa dall'uomo che frequentavo. Ha provato a strangolarmi, sono finito in coma» - «Non sopporto l'espressione truccatore dei Vip», afferma con sicurezza Diego Dalla Palma, sottolineando gli errori che molto spesso si fanno quando si cerca ... (msn.com)