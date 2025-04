Lanazione.it - Diego Conson: "Un punto prezioso per il Prato nella stracittadina contro la Zenith"

Fra i protagonisti in positivo delladi domenica scorsa frac’è stato senz’altro. "Voglio fare i complimenti alla- afferma l’esperto difensore biancazzurro - Nonostante i problemi extra campo, stanno vivendo un momento positivo. Durante la partita entrambe le squadre hanno avuto le loro occasioni. Avremo potuto sia vincere che perdere, e alla fine credo che il pari sia il risultato più giusto". Con lo 0-0, Remedi e compagni sono finalmente tornati a fare punti al Lungobisenzio dopo tre sconfitte consecutive. "Unè meglio di niente e me lo tengo stretto, visti i recenti risultati in casa. E poi il traguardo della salvezza è sempre più vicino. Vogliamo finire in maniera degna.". Domenica la formazione allenata da Marco Mariotti sarà ancora di scena in via Firenze: avversario di turno il Cittadella Vis Modena, che precede i lanieri in classifica di appena una lunghezza.