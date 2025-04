Calcionews24.com - Dia: «Lazio squadra importante per me! Ecco cosa è cambiato rispetto all’esperienza con la Salernitana»

Leggi su Calcionews24.com

Dia, attaccante della, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su quella che è la sua annata in biancoceleste A SkySport l’attaccante dellaBoulaye Dia, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla sua attuale annata in biancoceleste.– «Sapevo che qui allaavrei scoperto qualdi nuovo, dalle aspettative ai tifosi. Qui non si cerca più di evitare .