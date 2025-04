Devastante incidente frontale moglie e marito coinvolti | lei è morta lui in ospedale

Un pomeriggio tragico ha scosso oggi Capo d'Orlando, in provincia di Messina, dove un terribile incidente stradale ha stroncato la vita di una donna e causato il ferimento di altre quattro persone. Intorno alle 13.30, lungo la Strada Statale 113 Settentrionale Sicula, al chilometro 106,900, si è verificato un violento scontro frontale tra due automobili, una Fiat Panda e una Fiat 600. L'impatto ha costretto le autorità a bloccare immediatamente il traffico sull'intero tratto, provocando disagi pesanti alla circolazione locale e richiamando sul posto un massiccio dispiegamento di soccorsi. A perdere la vita è stata Rosa Cortese, 77 anni, residente proprio a Capo d'Orlando.

