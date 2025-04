Cultweb.it - Detesti le persone che si muovono in continuazione? Allora soffri di misokinesia, ecco cos’è

Leggi su Cultweb.it

Laè una condizione in cui alcuni individui provano una forte reazione emotiva negativa in risposta a movimenti ripetitivi e specifici, come il tic di una persona, il masticare o altri gesti continui. Essa non rappresenta solamente un fastidio momentaneo, ma può interferire significativamente con la qualità della vita e l’interazione sociale. Numerosi studi neuroscientifici hanno evidenziato che tali risposte possono essere legate ad una particolare attivazione di aree cerebrali responsabili dell’elaborazione delle emozioni e della percezione del movimento, come l’insula e il giro cingolato.La, pur non essendo riconosciuta come disturbo mentale formale nei manuali diagnostici, è oggetto di approfondimenti per comprendere meglio il collegamento tra la percezione visiva di movimenti e l’emotività individuale.