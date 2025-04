Design Week il mare nel cielo di Milano a Palazzo Clerici

Milano Design Week a Palazzo Clerici con l’installazione Immersio Temporis del Designer Christian Grande. Un progetto che porta il mare nel cielo di Milano ed esplora il concetto di tempo attraverso una doppia immersione, fisica e metaforica.«Palazzo Clerici», ha detto Grande, «è stata la scusa per vedere un’immersione anche di tempo. Immersio temporis è proprio questa cosa: pensare a una sensazione per cui il mare arriva in città, pervade questo Palazzo, ci presenta una carena sospesa, quindi ci sentiamo all’interno di un mare, vincolati con questa arte però alla razionalità, quindi con una cima che ci porta a un ancoraggio terreno che è la grande razionalità del cantiere che da oltre 150 anni produce imbarcazioni, quindi con grande storia». Amica.it - Design Week, il mare nel cielo di Milano a Palazzo Clerici Leggi su Amica.it (askanews) – Cranchi Yachts, importante azienda nautica Made in Italy, ha debuttato allacon l’installazione Immersio Temporis deler Christian Grande. Un progetto che porta ilneldied esplora il concetto di tempo attraverso una doppia immersione, fisica e metaforica.«», ha detto Grande, «è stata la scusa per vedere un’immersione anche di tempo. Immersio temporis è proprio questa cosa: pensare a una sensazione per cui ilarriva in città, pervade questo, ci presenta una carena sospesa, quindi ci sentiamo all’interno di un, vincolati con questa arte però alla razionalità, quindi con una cima che ci porta a un ancoraggio terreno che è la grande razionalità del cantiere che da oltre 150 anni produce imbarcazioni, quindi con grande storia».

