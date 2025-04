Digital-news.it - Design di Luce: L’Espresso celebra il potere creativo della luce tra arte, fotografia e innovazione

Leggi su Digital-news.it

DILo Speciale de, da oggi in edicolacon i contributi di Caleca, Casicci, Ponzi, Sorrentino, Wilson E al Fuorisalone, un evento dedicato:un dialogo tra, illustrazione e,con voci d’eccezioneÈ la, che mospazi e idee, la protagonista del nuovo Speciale de, diretto da Emilio Carelli:di. Un numero da collezione, da oggi in edicola, impreziosito dalla cover firmata dall’illustratore Emiliano Ponzi e dalla consulenza editoriale di Paolo Casicci, chelacome elemento chiavecreatività e dell’.Il made in Italy è il principale editore al mondo di bellezza, afferma Casicci, con lametafora del futuro del. Un concetto che trova espressione anche nella cover di Ponzi: C’è una figura che punta la mano verso l’alto illuminata da un cono di, con la presenza di alcuni oggetti diche fluttuano nell’aria, in una messa in scena di stupore che li fa diventare altro da sé, oggetti un po’ magici.