Deroga per creare soppalchi in alloggi e uffici

Una modifica della legge regionale 12 del 2005 per favorire la realizzazione di soppalchi ad uso residenziale o ad uso ufficio negli edifici di altezza adeguata. Questa la proposta presentata ieri in Giunta dall'assessore regionale al Territorio, Gianluca Comazzi. "I soppalchi – dichiara l'assessore – offrono soluzioni abitative e di lavoro efficienti consentendo di sfruttare al meglio gli spazi senza ricorrere alla costruzione di nuovi edifici. Favorirne la realizzazione agevolerebbe il recupero del patrimonio edilizio esistente, in linea con le politiche di rigenerazione urbana che mirano a migliorare la qualità e la funzionalità degli spazi urbani, evitando il consumo di suolo. Con questa modifica si permette di sfruttare al meglio gli spazi interni, aumentandone il valore". Secondo la proposta, i Comuni potranno ottenere "contributi significativi" per l'uso di volumetrie già esistenti negli edifici con un incremento delle superfici dell'immobile e un possibile aumento del carico urbanistico.

