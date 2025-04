Agi.it - Derby italiano a Montecarlo: Musetti sfida Berrettini. Avanti Alcaraz, fuori Djokovic

AGI - Sarànegli ottavi del "Rolex Monte-Carlo Masters", primo Masters 1000 sulla terra battuta della stagione in corso al Country Club nel Principato di Monaco, con un montepremi totale pari a 6.128.940 euro. Are Matteo, ieri, 8 aprile, protagonista di un grande successo su Alexander Zverev, sarà infatti Lorenzo: il 23enne di Carrara, numero 16 del ranking e 13 del seeding, ha sconfitto in rimonta il ceco Jiri Lehecka, numero 28 ATP, per 1-6 7-5 6-2 dopo due ore e 20 minuti di gioco. Una vittoria a testa nei precedenti fra i due azzurri:si è imposto nella finale di Napoli nel 2022 mentre lo scorso annoha avuto la meglio nella semifinale giocata sull'erba di Stoccarda. Flavio Cobolli si ferma al secondo turno Si ferma, invece, al secondo turno la corsa di Flavio Cobolli.