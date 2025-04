Lanazione.it - Deportazione, Andra Bucci ricorda lager San Sabba con studenti

Firenze, 9 aprile 2025 - "Non è facile tornare indietro con la memoria, passare e venire qui, entrare negli stanzoni. E' un grande dolore soprattutto pensando a chi non c'è più", "io ho avuto una vita dopo. Tutti gli altri che sono passati di qua, tantissimi e che non ci sono più, una vita non l'hanno avuta". Lo ha detto in una visita condella Toscana al campo di sterminio della risiera di San(Trieste), la sopravvissuta aiche a quattro anni, nel 1944, fu deportata da Fiume, in Istria, con la sorella di 6 anni e quasi tutta la famiglia (eccetto il babbo e uno zio, in quel momenti prigionieri di guerra fuori Italia) a Auschwitz Birkenau passando per il paese di Susak e poi, come tappa intermedia, dal campo della Risiera. "Non ricordo l'arrivo qui - ha raccontatoaglisecondo quanto riporta un testo della Regione Toscana - Ma ricordo una mattina in cui guardavo nel cortile, appoggiata a una balaustra e vedevo un grande movimento e un sacco di persone che salivano sui camion.