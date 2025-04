Ilgiorno.it - Dentro il genio di Philippe Starck: "Così il design mi ha scelto. Ora tocca alla casa democratica"

"Ilnon può creare la vita o salvarla, ma se fatto con onestà può contribuire a migliorarla. Quando si ha il privilegio di avere alcune idee e l’onore di avere voce in capitolo, si ha l’obbligo morale di usarle", dice iler, che nella settimana del Salone ha presentato l’opera “War Flags” nell’Orto botanico della Biblioteca Braidense a Brera. Le “Bandiere di guerra” del visionario francese evocano un possibile conflitto che incombe sul mondo. Metafora politica e, forse, primo atto per iniziare a reagire: "Non possiamo fare molto; solo poco, ma sarà più di niente". Come è nata la sua passione per l’architettura e il? "Non ho mai avuto una passione per ile l’architettura perché non hoil; ilhame". Sin da bambino? "Mio padre era un ingegnere aeronautico che creava aeroplani e altre invenzioni altamente tecniche.