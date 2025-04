Denise Richards | Il divorzio da Charlie Sheen ha rovinato la mia carriera

Denise Richards ha recentemente parlato del suo divorzio da Charlie Sheen, avvenuto nel 2006, rivelando che la mossa ha influito negativamente sulla sua carriera di attrice nel periodo successivo. Durante una recente apparizione al The Skinny Confidential Him & Her Podcast, Richards ha raccontato che negli anni successivi ne ha passate tante e per qualche tempo ha avuto difficoltà a trovare un lavoro: "Ho passato l'inferno dopo il mio divorzio da Charlie. Sicuramente ha influito sulla mia carriera e ho avuto difficoltà a trovare un lavoro. Perché la gente mi vedeva come qualcuno che cercava di distruggere Charlie Sheen, . Movieplayer.it - Denise Richards: "Il divorzio da Charlie Sheen ha rovinato la mia carriera" Leggi su Movieplayer.it L'attrice e modella americana ha riflettuto sulle conseguenze del suo precedente rapporto con la star del cinema e della televisione L'attriceha recentemente parlato del suoda, avvenuto nel 2006, rivelando che la mossa ha influito negativamente sulla suadi attrice nel periodo successivo. Durante una recente apparizione al The Skinny Confidential Him & Her Podcast,ha raccontato che negli anni successivi ne ha passate tante e per qualche tempo ha avuto difficoltà a trovare un lavoro: "Ho passato l'inferno dopo il mioda. Sicuramente ha influito sulla miae ho avuto difficoltà a trovare un lavoro. Perché la gente mi vedeva come qualcuno che cercava di distruggere, .

