Dembelé sa perfettamente che il Pallone d’oro passa per le sue prestazioni in Champions L’Equipe

L'Equipe analizza i quarti di Champions League: questa sera il Psg attende in casa l'Aston Villa sorpresa assoluta di questo nuovo format. Il quotidiano francese si focalizza sull'uomo del momento in casa Enrique, ovvero Ousmane Dembelé. A suon di gol, il francese si sta costruendo le chance di poter ambire al Pallone d'oro 2025. Chiaramente molto passerà proprio dalla Champions e da che in che percentuale si dimostrerà decisivo, anche stasera stessa.I Quarti di Champions sono decisivi per Dembelé se vuole il Pallone d'oro (Equipe)Scrive così L'Equipe a riguardo:"Il campione del mondo 2018 ha in realtà una limitata esperienza in queste grandi occasioni europee. Tra Dortmund, Barcellona e Psg, "Dembouz" ha giocato solo 526 minuti dai quarti di finale in poi, l'equivalente di sei partite complete.

