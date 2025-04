Ildifforme.it - Delitto Garlasco, Stasi ha richiesto la semilibertà: da pg Milano parere “parzialmente positivo”

Leggi su Ildifforme.it

Al momento,ha presentato la richiesta di, con l'obiettivo di poter stare fuori dal carcere per tutto il giorno o quasi, per poi tornare in cella la sera. Nel prossimo futuro, il detenuto potrà anche provare con l'affidamento in provaL'articolohala: da pg” proviene da Il Difforme.