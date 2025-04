Lapresse.it - Delitto Garlasco: Pg Milano, no a semi libertà Stasi, chiarire intervista a Le Iene

Pavia, 9 apr. (LaPresse) – La Procura generale diha dato “parere negativo” alla richiesta di Alberto Stasi di accedere allalibertà. È quanto apprende LaPresse contrariamente quanto riferito questa mattina fuori al Tribunale di Sorveglianza dall’avvocato Glauco Gasperini che, in sostituzione degli avvocati Giada Bocellari e Antonio De Rensis, aveva parlato di un “parere parzialmente positivo”. La sostituta procuratrice generale, Valeria Marino, ha chiesto in “subordine” un “rinvio per” le “circostanze” di una “rilasciata senza autorizzazione” a Ledal 41enne, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi ail 13 agosto 2007 e detenuto a Bollate in regime di lavoro all’esterno. Stasi non era presente in aula.