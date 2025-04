Agi.it - Delitto di Garlasco: per Stasi "parere parzialmente positivo" alla semilibertà

Leggi su Agi.it

AGI - La procura generale con la sostituta procuratrice Valeria Marino ha dato unall'istanza diavanzata da Alberto, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. E' quanto filtra dall'udienza che si è celebrata a porte chiuse davanti al Tribunale della sorveglianza di Milano. L'ex studente della Bocconi non era presente in aula. Per lui ha parlato l'avvocato Glauco Gasperini, sostituto processuale dei legali di fiducia Giada Boccellari e Antonio De Rensis impegnati al Tribunale di Pavia per l'udienza dell'incidente probatorio dell'inchiesta a carico di Andrea Sempio. Come da prassi la decisione del collegio della Sorveglianza, presieduto da Maria Paola Caffarena, arriverà nei prossimi giorni.