Delitto di Garlasco incidente probatorio nelle indagini su Andrea Sempio Il 37enne assente all’udienza

Delitto di Garlasco. Se a Milano si valuta la semilibertà di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007, a Pavia prende il via un nuovo incidente probatorio per stabilire se una traccia genetica trovata sulle unghie della vittima possa essere compatibile con il Dna di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima e già indagato in passato, poi archiviato. Stando a quanto ha confermato all'Ansa l'avvocato Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, il 37enne non sarà presente oggi all'udienza davanti al gip di Pavia. L'incidente probatorio La Procura ha chiesto e ottenuto un incidente probatorio per verificare la compatibilità tra la traccia di Dna trovata sulle unghie di Chiara e il profilo genetico di Andrea Sempio, all'epoca dei fatti amico intimo del fratello della vittima.

