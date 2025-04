Delitto di Garlasco Alberto Stasi verso la semilibertà A Pavia udienza per il maxi incidente probatorio

udienza per la semilibertà, a Pavia quella per il maxi incidente probatorio nella nuova indagine che vede indagato Andrea Sempio. È una giornata importante per il caso giudiziario chiamato Delitto di Garlasco.Stasi e la semilibertà – Alberto Stasi, condannato a 16 anni in via definita per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, potrebbe ottenere la semilibertà. Il 42enne, che ha già scontato 10 anni, è stato già nel 2023 ammesso al lavoro esterno. Il fine pena è fissato nel 2030, ma per buona condotta con lo scomputo di 45 giorni di liberazione anticipata ogni 6 mesi lo può anticipare nel 2028 e appunto la semilibertà con l'affidamento in prova nel 2025. Le relazioni di operatori ed educatori del carcere milanese di Bollate sul comportamento e sul percorso di esecuzione della pena del detenuto sono tutte "positive".

