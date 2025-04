Delitto di Garlasco Alberto Stasi punta alla semilibertà | pg valuta gli atti e le recenti interviste

Delitto di Garlasco: a Milano l'udienza per valutare la semilibertà di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007, e a Pavia l'incidente probatorio chiesto dalla Procura per Andrea Sempio. La richiesta di semilibertà Oggi, nell'aula al piano terra del Palazzo di giustizia di Milano, Alberto Stasi è pronto a ripetere la sua estraneità al Tribunale di Sorveglianza. Da tempo il 41enne lavora fuori dal carcere di Bollate e ora prova a fare un altro passo verso la libertà in vista del fine pena (per buona condotta) nel 2028. L'udienza camerale, a porte chiuse, sarà discussa davanti a quattro giudici, due togate (Anna Maria Oddone e Maria Paola Caffarena) e due esperti. Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco, Alberto Stasi punta alla semilibertà: pg valuta gli atti e le recenti interviste Leggi su Ilgiorno.it Pavia, 9 aprile 2025 – Doppia udienza, oggi, per ildi: a Milano l'udienza perre ladi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007, e a Pavia l'incidente probatorio chiesto dProcura per Andrea Sempio. La richiesta diOggi, nell'aula al piano terra del Palazzo di giustizia di Milano,è pronto a ripetere la sua estraneità al Tribunale di Sorveglianza. Da tempo il 41enne lavora fuori dal carcere di Bollate e ora prova a fare un altro passo verso la libertà in vista del fine pena (per buona condotta) nel 2028. L'udienza camerale, a porte chiuse, sarà discussa davanti a quattro giudici, due togate (Anna Maria Oddone e Maria Paola Caffarena) e due esperti.

