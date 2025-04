Def Giorgetti | Pil +06% nel 2025 08% nel 2026 e 2027

Lapresse.it - Def, Giorgetti: “Pil +0,6% nel 2025, 0,8% nel 2026 e 2027”

Leggi su Lapresse.it

“Abbiamo deciso di adottare stime di crescita che sono allineate a quelle recentemente ridotte di Bankitalia: abbiamo previsto una crescita reale di Pil dello 0,6% nel, 0,8% nele 0,8% nel, dimezzando di fatto quella che era la previsione del Piano che era di 1,2?. Così il ministro dell’Economia Giancarlonella conferenza stampa al termine del Cdm illustrando le cifre del nuovo Def.. “Deficit/Pil al 3,3% nel, al 2,8% nel” “Il profilo di finanza pubblica con riferimento all’indebitamento netto si mantiene al 3,3% nel, esattamente come previsto nel piano strutturale di medio termine, al 2,8% nel, scendendo quindi come previsto sotto il 3%, al 2,6% nel?, ha aggiunto: “Documento in situazione complessa, previsioni aleatorie”“Il documento di finanza pubblica è stato adottato in una situazione molto complessa sotto l’aspetto economico globale con rilessi per l’economia nazionale e tutto ciò rende molto molto complicate e difficili, perfino aleatorie le previsioni non solo di lunghissimi termine ma anche quello a breve”, ha concluso il ministro dell’Economia.