Def, dal Cdm via libera al Documento di economia e finanza 2025.

Il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato oggi – mercoledì 9 aprile – il nuovo Def, ovvero il primodell’anno sull’andamento dei conti pubblici. Il Def da quest’anno, dopo un passaggio normativo cambierà nome in Dfp,dipubblica. È arrivata in oltre l’approvazione del Cdm allo schema di disegno di legge che modifica la legge delega per la riforma fiscale. Il ddl proroga fino a fine dicembre il termine per l’emanazione dei decreti legislativi per l’attuazione della delega. Era stato convocato alle 18 il Consiglio dei ministri. All’ordine del giorno oltre aldic’era l’esame preliminare del disegno di legge costituzionale su Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol. Fra i provvedimenti all’esame, anche un Decreto del presidente della Repubblica sull’organizzazione degli uffici dell’amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.