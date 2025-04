Quifinanza.it - Decreto pensioni per fermare l’aumento dell’età, la riforma costa 200 milioni

Leggi su Quifinanza.it

Il governo di Giorgia Meloni è pronto a intervenire sul sistemastico italiano con undal valore di 200di euro che porterebbe alla sterilizzazione delpensionabile. Come noto, infatti, senza ulteriori interventi e in virtù dell’aumentata aspettativa di vita degli italiani, a partire dal 1° gennaio 2027 i lavoratori potranno andare in pensione 3 mesi dopo rispetto ai requisiti attuali entrati in vigore nel 2019. L’esecutivo assicura un intervento tempestivo, considerando che la voce di spesa richiesta non sembra essere proibitiva, con alcuni interventi che potrebbero interessare anche i salari e l’acconto Irpef.In pensione prima con ilda 200Stante l’attuale normativa, a partire dal 1°gennaio 2027 l’età pensionabile aumenterà di ulteriori tre mesi.