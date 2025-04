Spazionapoli.it - Decisione a sorpresa di Conte, ora cambia tutto: è successo in queste ore

Leggi su Spazionapoli.it

In casa Napoli è giunta una notizia importantissima. Antonioavrebbe stravoltonelle ultimissime ore. La stagione del Napoli prosegue al meglio, ma adesso il momento della verità è più vicino che mai. La vetta della classifica dista soli tre punti, con l’Inter avanti ma che continua ad essere impegnata su diversi fronti. D’altra parte, gli azzurri capitanati da Antoniohanno un solo match a settimana e non possono più sbagliare. Non a caso, nelle ultimissime ore, il tecnico salentino avrebbe assunto unadrastica per evitare qualsiasi tipo di distrazione.blinda Castel Volturno: laimprovvisa del tecnicoMancano sette giornate alla fine del campionato. Il Napoli di Antonioha solo sette settimane per agguantare l‘Inter in vetta alla classifica.