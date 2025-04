Ilrestodelcarlino.it - Decisi i concerti del ’Birrandello’

‘Birrandello’, la festa della birra di Roncadello che si terrà la prima settimana di giugno, ha ufficializzato chi saranno le band a salire sul palco del polisportivo Cimatti di via Pasqualini. Mercoledì 4 giugno toccherà a Tonino 3000, che sarà seguito dal Frankie hi-nrg mc, il rapper è autore di, fra le altre, ‘Quelli che benpensano’ e ‘Pedala’, brano ottavo classificato al festival di Sanremo 2014. Giovedì 5 invece è la volta di Silvia Wakte e la sua chitarra e del travolgente rock di Cindy and the Rock Hisory. Venerdì 6 si alterneranno Giorgia D’Altri & Slow Train e i Nobraino, mentre sabato 7 si chiude con Dj Fonzie prima e il funk dei Rumba de Bodas poi. Oltre alla musica, non mancheranno fiumi di birra, a cui la festa è dedicata, ma anche lo stand gastronomico, con stinco, arrosticini, piadine farcite e patatine fritte.