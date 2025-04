Anteprima24.it - Decesso 63enne dopo la caduta dalle scale, oggi le esequie a San Gregorio Magno.

Tempo di lettura: 2 minutiArriverà in chiesa madre a Sanpomeriggio, il feretro di Giuseppe Trimarco, ilmorto la scorsa settimana a seguito di una complicazione di salute causata dallaall’interno di una palestra del paese dove si era recato per effettuare la riabilitazione muscolare.La salma delera stata sottoposta a sequestro dalla Procura della Repubblica di Salerno che nelle scorse ore ha nominato il medico legale che questa mattina ha effettuato l’esame autoptico sul cadavere. Al centro dell’attenzione degli inquirenti, le cause che hanno provocato ildell’uomo che,essersi infortunato all’interno della palestra a San, era stato trasportato d’urgenza prima all’ospedale San Francesco d’Assisi di Oliveto Citra e poi, all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno dove è deceduto qualche orail ricovero.