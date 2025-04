Anteprima24.it - Debiti, dipendenza e disperazione: la prostituzione è l’altra faccia della ludopatia. L’inchiesta all’interno delle sale Bingo

Tempo di lettura: 2 minutiQuesta sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) l’inviato Luca Abete è a Napoli, per documentare la degradante situazione che si vivedi alcune. Qui regna un disagio palpabile e i vincitori si contano davvero sulle puntedita di una mano. Nel servizio, storie dicronica che spesso culminano in forme degradantipropria esistenza. Chi per colpa del gioco ha pensato al suicidio. Chi è piombato nel vortice degli usurai. Chi, travolto dalla malattia, ha trascinato dentro leanche i figli piccoli. Chi, infine, per ripianare icontratti dopo aver puntato e perso tutti i soldi, si prostituisce con uomini presenti in sala che approfittano di un’evidente fragilità. La conferma di questo inquietante aspetto arriva direttamente dagli addetti alla vigilanza, a colloquio con una complice di Striscia: «Ci sono donne, casalinghe o lavoratrici – confessano gli addetti – che soffrono di questa patologia e appena hanno un attimo vengono a perdere le cento euro qui dentro.