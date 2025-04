Death of a Unicorn recensione | Jenna Ortega e Paul Rudd tra sangue e divertimento

Paul Rudd e Jenna Ortega sono padre e figlia alle prese con la versione dark delle mitologiche creature. La commedia horror è l'esordio alla regia di Alex Scharfman. In sala dal 10 aprile. Dimenticatevi le creature rosa confetto che imperversano nella zuccherosa comunicazione dei nostri giorni, gli Unicorni possono essere qualcosa di diverso, di più. Di meglio. Ce lo aveva fatto intravedere Shazam! col suo secondo capitolo, ce lo conferma Death of a Unicorn, il film che segna l'esordio alla regia di Alex Scharfman dopo essersi fatto notare in campo produttivo. E proprio nel ruolo di produttore esecutivo del suo primo lavoro troviamo un nome che si fa notare, un'eccellenza del mondo dell'horror contemporaneo come Ari Aster, oltre alla sicurezza di un marchio come A24, che I Wonder Pictures ha l'onore di portare . Movieplayer.it - Death of a Unicorn, recensione: Jenna Ortega e Paul Rudd tra sangue e divertimento Leggi su Movieplayer.it sono padre e figlia alle prese con la versione dark delle mitologiche creature. La commedia horror è l'esordio alla regia di Alex Scharfman. In sala dal 10 aprile. Dimenticatevi le creature rosa confetto che imperversano nella zuccherosa comunicazione dei nostri giorni, glii possono essere qualcosa di diverso, di più. Di meglio. Ce lo aveva fatto intravedere Shazam! col suo secondo capitolo, ce lo confermaof a, il film che segna l'esordio alla regia di Alex Scharfman dopo essersi fatto notare in campo produttivo. E proprio nel ruolo di produttore esecutivo del suo primo lavoro troviamo un nome che si fa notare, un'eccellenza del mondo dell'horror contemporaneo come Ari Aster, oltre alla sicurezza di un marchio come A24, che I Wonder Pictures ha l'onore di portare .

Death of a Unicorn, recensione: Jenna Ortega e Paul Rudd tra sangue e divertimento. Death of a Unicorn, un soggetto bizzarro che mescola commedia e horror. Pregevole il cast. Death of a Unicorn: il nuovo film con Jenna Ortega arriva in sala. Death of a Unicorn di Alex Scharfman. Death of a Unicorn, esce il film con Paul Rudd e Jenna Ortega. Death of a Unicorn, la recensione della commedia horror con Jenna Ortega. Ne parlano su altre fonti

Death of a Unicorn: la spiegazione del finale del film con Jenna Ortega - La spiegazione del finale di Death of a Unicorn, il film con protagonisti gli attori Jenna Ortega e Paul Rudd. (cinefilos.it)

Death of a Unicorn, recensione: Jenna Ortega e Paul Rudd tra sangue e divertimento - Paul Rudd e Jenna Ortega sono padre e figlia alle prese con la versione dark delle mitologiche creature. Death of a Unicorn è l'esordio alla regia di Alex Scharfman. In sala dal 10 aprile. (msn.com)

Death of a Unicorn, un soggetto bizzarro che mescola commedia e horror. Pregevole il cast - Il debutto di Alex Scharfman cerca di sovvertire il mito dell'unicorno con un film di cui si parlerà per la singolarità del racconto. Da giovedì 10 aprile al cinema. (mymovies.it)