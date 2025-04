Death of a Unicorn | la spiegazione del finale del film con Jenna Ortega

Death of a Unicorn: la spiegazione del finale del film con Jenna OrtegaIl film Death of a Unicorn – diretto da Alex Scharfman – si concentra in gran parte sulle creature fantastiche del titolo e dopo che uno di loro viene colpito e apparentemente ucciso da una coppia di umani che si sta recando in una villa remota nella foresta, gli Unicorni si scatenano per trovare il cucciolo e ripristinarlo con la loro magia. Ironia della sorte, le due persone che hanno colpito l’animale in realtà si legano a queste creature. La cosa porta ad un finale in cui i due Unicorni ripristinano un Elliot (Paul Rudd) morto insieme al loro cucciolo, sollevando però anche alcune grandi domande sul destino di questi personaggi.In ogni caso, la conclusione del film è un momento dolce che viene poi sovvertito quando la polizia arriva sulla scena e arresta prontamente Elliot e Ridley (Jenna Ortega). Leggi su Cinefilos.it of a: ladeldelconIlof a– diretto da Alex Scharfman – si concentra in gran parte sulle creature fantastiche del titolo e dopo che uno di loro viene colpito e apparentemente ucciso da una coppia di umani che si sta recando in una villa remota nella foresta, glii si scatenano per trovare il cucciolo e ripristinarlo con la loro magia. Ironia della sorte, le due persone che hanno colpito l’animale in realtà si legano a queste creature. La cosa porta ad unin cui i duei ripristinano un Elliot (Paul Rudd) morto insieme al loro cucciolo, sollevando però anche alcune grandi domande sul destino di questi personaggi.In ogni caso, la conclusione delè un momento dolce che viene poi sovvertito quando la polizia arriva sulla scena e arresta prontamente Elliot e Ridley ().

