De Luca per la Corte Costituzionale la terza rielezione è incostituzionale

Corte Costituzionale si è espressa: Vincenzo De Luca non potrà candidarsi per la terza volta consecutiva alla Presidenza della Regione Campania. Il Pd aveva bocciato la candidatura e sperava nell'illegittimità di De Luca. Coinvolto indirettamente Luca Zaia, anche lui alla fine del secondo mandato e intenzionato a ricandidarsi. De Luca: "sono gli elettori che devono decidere, non i burocrati di partito"

