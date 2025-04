DaziTrump | pausa 90 giorni tranne Cina

pausa di 90 giorni ai dazi reciproci, con un'aliquota solamente del 10% per gli "oltre 75 Paesi" che "non hanno reagito" alle nuove tariffe Usa. Ha invece deciso di "aumentare al 125% i dazi alla Cina,con effetto immediato" La decisione del presidente Usa arriva al quinto giorno di crollo delle Borse di tutto il mondo, provocato dalla sua politica sui dazi. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 19.57 Donald Trump ha annunciato su Truth unadi 90ai dazi reciproci, con un'aliquota solamente del 10% per gli "oltre 75 Paesi" che "non hanno reagito" alle nuove tariffe Usa. Ha invece deciso di "aumentare al 125% i dazi alla,con effetto immediato" La decisione del presidente Usa arriva al quinto giorno di crollo delle Borse di tutto il mondo, provocato dalla sua politica sui dazi.

Dazi: Trump, pausa 90 giorni al 10% per chi non ha varato contromisure - Washington (Usa), 9 apr. (LaPresse) - Donald Trump ha annunciato su Truth una pausa di 90 giorni ai dazi reciproci, con un'aliquota solamente del 10%, per gli ... (lapresse.it)

Dazi, Trump “Pausa di 90 giorni tranne che per la Cina” - WASHINGTON (ITALPRESS) - Donald Trump ha annunciato su Truth Social una pausa immediata di 90 giorni sui dazi tranne che per la Cina. "Considerando che olt ... (italpress.com)

Dazi, Trump li porta al 125% per la Cina e annuncia pausa 90 giorni per alcuni Paesi. A Wall Street Dow Jones +2.400 punti, Nasdaq +8% - I rumor sui dazi che erano circolati due giorni fa e che la Casa Bianca aveva prontamente smentito erano stati, a quanto pare, veri. Il post su Truth Social. (money.it)