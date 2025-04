Dazi via libera Ue ai controdazi del 25% ai prodotti Usa

libera ai ‘controDazi‘. Il Comitato Barriere Commerciali, in seno alla Commissione europea, ha appena approvato le contromisure dell’Ue proposte dalla Commissione come risposta ai Dazi Usasu acciaio e alluminio.Tariffe Ue al 25%Gli Stati hanno votato il regolamento attuativo che introduce tariffe al 25%, secondo le regole della cosiddetta Comitologia, la procedura di adozione degli atti della Commissione. Solo l’Ungheria ha votato contro. Le misure si applicheranno in tre tranche: la prima dal 15 aprile, la seconda dal 16 maggio e una parte residua dal primo dicembre. Si tratta di quattro liste di contromisure UE, la prima delle quali sarà in vigore già da mercoledì. Lapresse.it - Dazi, via libera Ue ai controdazi del 25% ai prodotti Usa Leggi su Lapresse.it L’Unione Europea dà il viaai ‘contro‘. Il Comitato Barriere Commerciali, in seno alla Commissione europea, ha appena approvato le contromisure dell’Ue proposte dalla Commissione come risposta aiUsasu acciaio e alluminio.Tariffe Ue al 25%Gli Stati hanno votato il regolamento attuativo che introduce tariffe al 25%, secondo le regole della cosiddetta Comitologia, la procedura di adozione degli atti della Commissione. Solo l’Ungheria ha votato contro. Le misure si applicheranno in tre tranche: la prima dal 15 aprile, la seconda dal 16 maggio e una parte residua dal primo dicembre. Si tratta di quattro liste di contromisure UE, la prima delle quali sarà in vigore già da mercoledì.

