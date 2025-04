Dazi Usa via libera alla risposta Ue

libera dell'Unione europea ai controDazi per rispondere agli Stati Uniti. La proposta della Commissione è stata approvata dai rappresentanti al commercio degli Stati membri riuniti a Bruxelles. Unico voto contrario quello dell'Ungheria. Le tariffe doganali, pensate per reagire alla stretta sull'import di acciaio e alluminio decisa da Washington, andranno dal 10 al 25%. La misura si applicherà in tre fasi. Dal 15 aprile, saranno colpite moto americane, jeans, yacht di lusso. Nel secondo pacchetto, attivo dal 16 maggio, si allargherà il paniere al comparto alimentare, la pelletteria, gli elettrodomestici. Da dicembre azione su soia, mandorle, noci. "Il bazooka è sul tavolo, speriamo di non usarlo", il commento della Commissione europea. Tgcom24.mediaset.it - Dazi Usa, via libera alla risposta Ue Leggi su Tgcom24.mediaset.it Viadell'Unione europea ai controper rispondere agli Stati Uniti. La proposta della Commissione è stata approvata dai rappresentanti al commercio degli Stati membri riuniti a Bruxelles. Unico voto contrario quello dell'Ungheria. Le tariffe doganali, pensate per reagirestretta sull'import di acciaio e alluminio decisa da Washington, andranno dal 10 al 25%. La misura si applicherà in tre fasi. Dal 15 aprile, saranno colpite moto americane, jeans, yacht di lusso. Nel secondo pacchetto, attivo dal 16 maggio, sirgherà il paniere al comparto alimentare, la pelletteria, gli elettrodomestici. Da dicembre azione su soia, mandorle, noci. "Il bazooka è sul tavolo, speriamo di non usarlo", il commento della Commissione europea.

Dazi Trump, via libera dell’Ue ai controdazi al 25%. Borse, Milano chiude a -2,75%. LIVE. Via libera ai dazi europei contro gli Usa: ecco la lista dei prodotti colpiti. Via libera al primo round di contromisure europee ai dazi di Trump. Si applicheranno dal 15 aprile. Dazi, il giorno dell'escalation: Cina, tariffe all'84% su prodotti Usa. Dall'Ue partono i controdazi - La Borsa di Milano chiude in forte calo: Ftse Mib -2,75%. Cina, risposta a Trump: dazi all'84% su import Usa. Via libera dell'Ue ai controdazi del 25% ai prodotti Usa.. Dazi Usa, contromisure Ue per un valore di 21 miliardi di euro. Ne parlano su altre fonti

Dazi, ultime notizie. Via libera Ue ai controdazi del 25% ai prodotti Usa. Dimon: recessione probabile - Prezzi del petrolio al minimo degli ultimi quattro anni, a causa dell’intensificarsi della guerra commerciale, che minaccia di incidere negativamente sulla domanda di energia. (ilsole24ore.com)

Cina, risposta a Trump: dazi all'84% su import Usa. Via libera dell'Ue ai controdazi del 25% ai prodotti Usa. E Milano perde ancora: -3,7% - Borse, le notizie del 9 aprile 2025. Entrano in vigore i nuovi dazi degli Usa nei confronti di circa 60 economie e sostituiscono quelli di base entrati in vigore sabato. I nuovi livelli ... (ilmattino.it)

Dazi, via libera Ue ai controdazi del 25% ai prodotti Usa - L'Unione Europea dà il via libera ai 'controdazi'. Il Comitato Barriere Commerciali, in seno alla Commissione europea, ha appena approvato le contromisure ... (msn.com)