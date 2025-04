Dazi Usa Trump | Tutti mi chiamano per baciarmi il c lo Muoiono dalla voglia di fare un accordo

Tutti i Paesi mi chiamano per baciarmi il c.lo. Muoiono per fare accordi. Si tratta della più grande transazione commerciale nella storia del nostro Paese. Vedo qualche repubblicano ribelle fare dichiarazioni tipo “Io penso che il Congresso dovrebbe negoziare”, no, lasciate ce ve lo dica, nessuno sa negoziare come negozio io", lo ha detto il Presidente Usa Donald Trump. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Liberoquotidiano.it - Dazi Usa, Trump: "Tutti mi chiamano per baciarmi il c.lo. Muoiono dalla voglia di fare un accordo" Leggi su Liberoquotidiano.it (Agenzia Vista) Usa, 09 aprile 2025 "i Paesi miperil c.lo.peraccordi. Si tratta della più grande transazione commerciale nella storia del nostro Paese. Vedo qualche repubblicano ribelledichiarazioni tipo “Io penso che il Congresso dovrebbe negoziare”, no, lasciate ce ve lo dica, nessuno sa negoziare come negozio io", lo ha detto il Presidente Usa Donald. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Dazi Trump, tariffe al 104% su Cina. Pechino risponde. LIVE. Trump annuncia "importanti dazi" anche per il settore farmaceutico | "Ora tutti mi chiamano per baciarmi il c...". Dazi, Trump: "Tutti mi chiamano per baciarmi il cu..". VIDEO. Dazi Usa, Trump: "Tutti mi chiamano per baciarmi il c.lo. Muoiono dalla voglia di fare un accordo". Dazi, è escalation: ritorsione della Cina, da domani dal 34% all'84% su prodotti Usa - Il petrolio in forte calo a New York, perde il 6,01%. Dazi, ultime notizie. Trump: «Incassiamo 2 miliardi al giorno. Presto saremo nuovamente molto ricchi». Tariffe 104% alla Cina. Canada, 25% su auto Usa. Ne parlano su altre fonti

Dazi, la frase choc di Trump: “Tutti in fila per baciarmi il culo” - Il presidente americano, in un discorso alla cena del Comitato nazionale repubblicano, si vanta in pubblico e sostiene che i leader stranieri lo supplicano di ... (repubblica.it)

Cosa sono i dazi reciproci scattati oggi? Qual è il calcolo? Ecco come funzionano le misure di Trump - Per le merci in arrivo dall’Ue scattano le barriere del 20% alzate da Washington, nel caso della Cina si arriva al 104% dopo le ultime schermaglie fra il ... (repubblica.it)

Borsa Usa, futures contrastati, dazi Trump scuotono commercio globale - (Reuters) - I futures sugli indici azionari statunitensi sono contrastati dopo il forte selloff di ieri innescato dall'entrata in vigore dei dazi reciproci del presidente Donald Trump, accrescendo i t ... (msn.com)