Dazi Usa Trump | L’America sarà di nuovo ricca 2 miliardi di dollari al giorno

Allo scattare della mezzanotte di Washington sono entrati in vigore i nuovidegli Stati Uniti voluti da Donald, inclusa una tariffa complessiva del 104% sulla Cina. “Coistiamo facendo una fortuna, 2dial, molto prestodimolto”, ha detto il presidente americano, intervenendo a Washington alla cena di gala del National Republican Congressional Committee. “La situazione è buona, è leggendaria”, ha continuato. Il tycoon ha annunciato l’ultima tornata dilo scorso 2 aprile, dichiarando che gli Stati Uniti avrebbero tassato quasi tutti i partner commerciali delcon un minimo del 10% e imposto percentuali più elevate per i Paesi che dice registrino eccedenze commerciali con gli Stati Uniti. La ‘tariffa base’ del 10% era già entrata in vigore sabato.