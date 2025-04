Dazi Usa | l’Ue risponde con tariffe del 25 per cento la Cina si spinge fino all’84 per cento

Dazi con gli Stati Uniti. Ma intanto l’Unione europea e la Cina, ossia i principali avversari del tycoon nella guerra delle tariffe, hanno replicato con controDazi al presidente americano. Bruxelles ha dato il via libera ad aliquote del 25 per cento, che verranno applicate in tre tranche. Pechino, in risposta alle super tariffe imposte da Trump, ha alzato fino all’84 per cento i Dazi sui prodotti statunitensi.LEGGI ANCHE: Gli effetti collaterali della furia compulsiva di Trump sui DaziTutti i Paesi Ue tranne l’Ungheria hanno votato a favore dei controDaziEntro il 15 aprile l’Ue notificherà la decisione al Consiglio per gli scambi di merci dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (Wto): i primi Dazi con aliquote al 10 e 25 per cento scatteranno subito, seguiti da altre due tranche il 16 maggio e poi il primo dicembre. Lettera43.it - Dazi Usa: l’Ue risponde con tariffe del 25 per cento, la Cina si spinge fino all’84 per cento Leggi su Lettera43.it Usando un’espressione piuttosto colorita, Donald Trump ha affermato che sono molti i Paesi che «muoiono dalla voglia di fare un accordo» suicon gli Stati Uniti. Ma intanto l’Unione europea e la, ossia i principali avversari del tycoon nella guerra delle, hanno replicato con controal presidente americano. Bruxelles ha dato il via libera ad aliquote del 25 per, che verranno applicate in tre tranche. Pechino, in risposta alle superimposte da Trump, ha alzatopersui prodotti statunitensi.LEGGI ANCHE: Gli effetti collaterali della furia compulsiva di Trump suiTutti i Paesi Ue tranne l’Ungheria hanno votato a favore dei controEntro il 15 aprilenotificherà la decisione al Consiglio per gli scambi di merci dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (Wto): i primicon aliquote al 10 e 25 perscatteranno subito, seguiti da altre due tranche il 16 maggio e poi il primo dicembre.

