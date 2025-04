Dazi Usa | le Pmi al bivio tra crisi e rilancio

L'introduzione dei dazi statunitensi sulle merci europee, con tariffe che in alcuni casi raggiungono il 20%, rappresenta uno shock economico destinato a lasciare un segno profondo sulle piccole e medie imprese dell'Unione Europea. Le nuove misure protezionistiche colpiscono trasversalmente il tessuto produttivo europeo: se i settori più esposti come agroalimentare e beni di consumo vedono già gli effetti immediati con ordini cancellati e scaffali vuoti negli USA, l'impatto sarà ancor più rilevante in comparti strategici ad alta tecnologia. Settori come automotive, componentistica, meccanica, elettronica e aerospazio, che operano per loro natura su scala globale, si trovano improvvisamente a fronteggiare un incremento dei costi e una drastica riduzione delle opportunità di crescita.

