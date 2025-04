Dazi Usa l' assessore Magnacca | A breve faremo il punto sulle imprese industriali abruzzesi coinvolte

L'assessore regionale Tiziana Magnacca ha fatto sapere che a breve ci sarà un incontro con gli interlocutori istituzionali per fare il punto sulle aziende industriali abruzzesi che hanno rapporti diretti con gli Stati Uniti in merito alla questione dei dazi imposti a tutta l'Unione europea dagli Stati Uniti.

