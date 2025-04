Dazi Usa in vigore nuova ondata di tariffe | le Borse europee tornano in rosso

vigore i nuovi Dazi "reciproci" imposti dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump su numerosi alleati e paesi rivali, con l'obiettivo dichiarato di "ripristinare l'equità" e rilanciare il settore manifatturiero americano.Le merci cinesi sono le principali bersaglie di questa nuova stretta, con Dazi doganali che raggiungono il 104%. Questa decisione ha avuto un impatto negativo sulle Borse asiatiche, con Tokyo in calo del 4,35%, mentre Shanghai ha provato a reagire guadagnando lo 0,65%. Più colpiti, però, Hang Seng (-1,82%) e l'S&P ASX 200 australiano, che cede l'1,97%.Trump ha aumentato i Dazi rispetto alle cifre inizialmente previste, dopo che Pechino non ha ceduto alla promessa di applicare ritorsioni del 34%. "Gli Stati Uniti sono stati derubati per oltre 50 anni, ma non accadrà più", ha dichiarato Trump, annunciando i Dazi più alti degli ultimi 100 anni.

