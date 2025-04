Dazi Usa Conte | Meloni già baciata da Biden ora abbia sussulto orgoglio

Dazi per non dire altro. Dobbiamo rispondere con grande fermezza. I baci di Biden in testa alla Meloni li abbiamo già visti quindi niente più scambi di baci. Io spero che Meloni abbia un sussulto di orgoglio a nome di tutta l’Italia, perché sino a qui l’abbiamo vista esibire la bandiera del sovranismo ma poi invece la realtà è della sudditanza rispetto all’Europa e a Washington”. Lo ha detto il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte, a margine della visita al Salone del Mobile a Milano. “Confido – continua – che non se ne torni con grandi impegni di acquisto di armi americane e di gas americano. L’ho detto dall’inizio, quando c’è una decisa posizione da parte di un nostro alleato come gli Stati Uniti, dove c’è un’abile negoziatore come Trump, io ci sono già passato, bisogna contrapporre altrettanta abilità negoziatrice. Lapresse.it - Dazi Usa, Conte: “Meloni già baciata da Biden, ora abbia sussulto orgoglio” Leggi su Lapresse.it “Parliamo di controper non dire altro. Dobbiamo rispondere con grande fermezza. I baci diin testa allalimo già visti quindi niente più scambi di baci. Io spero cheundia nome di tutta l’Italia, perché sino a qui l’mo vista esibire la bandiera del sovranismo ma poi invece la realtà è della sudditanza rispetto all’Europa e a Washington”. Lo ha detto il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe, a margine della visita al Salone del Mobile a Milano. “Confido – continua – che non se ne torni con grandi impegni di acquisto di armi americane e di gas americano. L’ho detto dall’inizio, quando c’è una decisa posizione da parte di un nostro alleato come gli Stati Uniti, dove c’è un’abile negoziatore come Trump, io ci sono già passato, bisogna contrapporre altrettanta abilità negoziatrice.

