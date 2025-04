Quotidiano.net - Dazi Usa, chi rischia di più. “L’Italia può guardare agli Emirati”

Roma, 9 aprile 2025 – Con l’annuncio del ‘Liberation Day’, l’amministrazione Trump ha avviato una nuova ondata di protezionismo chedi compromettere seriamente la competitività delle imprese europee. Secondo un recente studio di Teha Group,al 20% sulle esportazioni Ue e al 25% su acciaio, alluminio e veicoli, potrebbero generare oltre 104 miliardi di euro in costi doganali. Tra i Paesi più colpiti, Italia e Germania, con rincari stimati rispettivamente a 14 e 34 miliardi. I comparti più esposti sono meccanica, automotive, agroalimentare, farmaceutica e moda. Per reagire, Teha propone una strategia europea su tre fronti: compattezza politica, nuove alleanze commerciali e leva finanziaria. Tra i mercati più promettenti vi sono gliArabi Uniti, con scambi a 8 miliardi nel 2024 e una crescita del 50% in cinque anni.