Dazi Usa Antonio Tognoli | Quali sono gli effetti per l’Unione Europea e gli Stati Uniti

L’introduzione deida parte degliha mandato in tilt le borse su scala globale. L’applicazione delle tariffe, annunciata dal presidente Usa Donald Trump lo scorso 2 aprile, ha subito avuto pesanti ripercussioni sui mercati finanziari che, negli ultimi giorni, hanno fatto registrare pesanti perdite.La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha affermato che le conseguenze saranno “terribili” per tutto il mondo e ha annunciato contromisure. Fra i provvedimenti con cuipotrebbe rispondere alla “guerra commerciale” lanciata da Oltreoceano cii contro-, che però vanno attentamente studiati perché posessere efficaci nel breve termine ma hanno rischi significativi nel lungo periodo.Ma che cosaesattamente ihanno per i Paesi che li impongono e per quelli che li subiscono? Che conseguenze posavere le tariffe volute dal Tycoon per glie per l’Europa? Gli interrogativiparecchi: per saperne di più abbiamo chiesto al professor, giornalista pubblicista ed esperto finanziario.