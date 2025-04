Dazi Urso | Vogliamo l’immediata sospensione del Green deal E sui nuovi mercati non cita la Cina

Urso, nel corso del question time di oggi 9 aprile, mette sul tavolo un altro elemento della strategia del governo Meloni, che finora aveva parlato di riflessione e di rallentamento di alcune direttive eccessivamente burocratiche dell’Unione ma non ancora di stop totale delle più restrittive. Ora, invece, Urso annuncia la volontà dell’Italia di formalizzare la richiesta di moratoria su tutte le «direttive e i regolamenti in fase di attuazione, come già ottenuto per la direttiva sulla deforestazione, e nel contempo immediate misure di semplificazione e sburocratizzazione sospendendo anche le norme che soffocano le imprese e le regole folli del Green deal che hanno portato al collasso l’industria dell’auto europea, peraltro la più penalizzata dai Dazi americani». In uno slogan, aggiunge il ministro del Made in Italy, «il nostro principio di fondo è zero Dazi esterni e zero burocrazia interna». Leggi su Open.online Il ministro Adolfo, nel corso del question time di oggi 9 aprile, mette sul tavolo un altro elemento della strategia del governo Meloni, che finora aveva parlato di riflessione e di rallentamento di alcune direttive eccessivamente burocratiche dell’Unione ma non ancora di stop totale delle più restrittive. Ora, invece,annuncia la volontà dell’Italia di formalizzare la richiesta di moratoria su tutte le «direttive e i regolamenti in fase di attuazione, come già ottenuto per la direttiva sulla deforestazione, e nel contempo immediate misure di semplificazione e sburocratizzazione sospendendo anche le norme che soffocano le imprese e le regole folli delche hanno portato al collasso l’industria dell’auto europea, peraltro la più penalizzata daiamericani». In uno slogan, aggiunge il ministro del Made in Italy, «il nostro principio di fondo è zeroesterni e zero burocrazia interna».

