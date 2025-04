Dazi Urso richiama alla prudenza | La guerra commerciale contro gli Usa è un rigurgito del comunismo

Urso ha confermato che Meloni volerà a Washington e proporrà a Trump l'eliminazione completa dei Dazi reciproci sui beni industriali. Un piano approvato anche dal ministro, che si è allineato anche sulla proposta della riprogrammazione di 25 miliardi di euro verso le imprese. Fondi che proverrebbero per 14 miliardi dal Pnrr e per 11 miliardi dal piano della CoesioneL'articolo Dazi, Urso richiama alla prudenza: “La guerra commerciale contro gli Usa è un rigurgito del comunismo” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Dazi, Urso richiama alla prudenza: “La guerra commerciale contro gli Usa è un rigurgito del comunismo” Leggi su Ildifforme.it ha confermato che Meloni volerà a Washington e proporrà a Trump l'eliminazione completa deireciproci sui beni industriali. Un piano approvato anche dal ministro, che si è allineato anche sulla proposta della riprogrammazione di 25 miliardi di euro verso le imprese. Fondi che proverrebbero per 14 miliardi dal Pnrr e per 11 miliardi dal piano della CoesioneL'articolo: “Lagli Usa è undel” proviene da Il Difforme.

Dazi, Urso richiama alla prudenza: "La guerra commerciale contro gli Usa è un rigurgito del comunismo". Ne parlano su altre fonti

Dazi, Urso: reazione nel segno della prudenza, "non farci male da soli" - "Noi chiederemo all'Unione Europea di essere cauta nel reagire a dazi con altri dazi, perché come ha detto la stessa Ursula von der Leyen ... (teleborsa.it)

Giorgia Meloni: Prudenza sui dazi, Lagarde prevede contrazione Pil - Nello stesso momento è arrivata la proposta del ministro Adolfo Urso, addetto al «made in Italy», sulla riconversione della filiera dell’automotive in una dei carri armati e dei missili. (informazione.it)

Tajani a Lussemburgo per discutere relazioni Ue-Usa e Ue-Cina, mentre Urso invoca prudenza sui dazi - Roma, 5 apr. "Certamente se aumentano i dazi è difficile arrivare al 5% del Pil per la difesa, così come chiedono gli Stati Uniti. Noi arriveremo sicuramente al 2%… Leggi ... (informazione.it)