Questi paesi ci stanno chiamando per baciarmi il culo. Lo stanno facendo. Muoiono dalla voglia di fare un accordo”. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando dei paesi colpiti dai nuovi Dazi Usa nel corso di una cena del National Republican Congressional Committee a Washington.Trump RILANCIA L’INDUSTRIA DEL CARBONE– foto IPA Agency –(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Dazi, Trump “Tutti vogliono un accordo. Questi paesi mi chiamano per baciarmi il cu…” Leggi su Unlimitednews.it ROMA (ITALPRESS) – “Ve lo dico io,ci stanno chiamando peril culo. Lo stanno facendo. Muoiono dalla voglia di fare un”. Così il presidente degli Stati Uniti Donald, parlando deicolpiti dai nuoviUsa nel corso di una cena del National Republican Congressional Committee a Washington.RILANCIA L’INDUSTRIA DEL CARBONE– foto IPA Agency –(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo

