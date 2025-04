Secoloditalia.it - Dazi, Trump scatenato: “Tanti leader vogliono baciarmi il…”. E la sinistra s’inventa un attacco alla Meloni

Leggi su Secoloditalia.it

A cena connon ci si annoia. E, soprattutto, non si esce senza aver pagatoo. Letteralmente. Con l’indice puntato e il linguaggio da pugile, il presidente americano ha trasformato il gala repubblicano del Comitato nazionale del Congresso in un comizio in smoking. Una raffica di stoccate, ironie, cifre da capogiro e un messaggio inequivocabile: «Libereremo il nostro Paese, riprenderemo la nostra ricchezza».: “Mi baciano il culo per evitare i”Dal palco,ha distribuitoe verità come fossero volantini elettorali. «Questi Paesi ci stanno chiamando, mi stanno baciando il culo, muoiono dvoglia di fare un accordo», ha tuonato. Il pubblico esulta, i telefoni si accendono, i cronisti prendono appunti col fiatone. Esi rivolge ai diretti interessati: «Rispetto Messico e Canada.