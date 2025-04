Dazi | Trump pausa 90 giorni al 10% per chi non ha varato contromisure

Trump ha annunciato su Truth una pausa di 90 giorni ai Dazi reciproci, con un’aliquota solamente del 10%, per gli “oltre 75 Paesi” che hanno contattato gli Stati Uniti e che “non hanno” risposto alle tariffe Usa. Lapresse.it - Dazi: Trump, pausa 90 giorni al 10% per chi non ha varato contromisure Leggi su Lapresse.it Washington (Usa), 9 apr. (LaPresse) – Donaldha annunciato su Truth unadi 90aireciproci, con un’aliquota solamente del 10%, per gli “oltre 75 Paesi” che hanno contattato gli Stati Uniti e che “non hanno” risposto alle tariffe Usa.

