Dazi Trump | Ora tutti mi chiamano per baciarmi il c**o Muoiono dalla voglia di fare un accordo – video

baciarmi il culo“. Si è espresso così Donald Trump durante la cena del National Republican Congressional Committee a Washington parlando dei Paesi colpiti dai Dazi che vogliono trattare per ridurre le tariffe. Rivolgendosi alla platea dei repubblicani per rivendicare la sua linea dura, il presidente americano ha assicurano che i tanti Paesi colpiti dalle tariffe “Muoiono dalla voglia” di fare un accordo.L'articolo Dazi, Trump: “Ora tutti mi chiamano per baciarmi il c**o. Muoiono dalla voglia di fare un accordo” – video proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Dazi, Trump: “Ora tutti mi chiamano per baciarmi il c**o. Muoiono dalla voglia di fare un accordo” – video Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Vi dico che questi paesi ci stanno chiamando peril culo“. Si è espresso così Donalddurante la cena del National Republican Congressional Committee a Washington parlando dei Paesi colpiti daiche vogliono trattare per ridurre le tariffe. Rivolgendosi alla platea dei repubblicani per rivendicare la sua linea dura, il presidente americano ha assicurano che i tanti Paesi colpiti dalle tariffe “” diun.L'articolo: “Oramiperildiun” –proviene da Il Fatto Quotidiano.

