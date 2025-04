Dazi Trump il tycoon | Paesi mi chiamano e mi leccano il cu… per fare accordi

Parole shock di Donald: “Imie miil cu. Muoiono per“. Il presidente degli Stati Uniti senza freni dopo aver introdotto deicomplessivi del 104% nei confronti della Cina. “Ora è il nostro turno di far pagare gli altri”. “Ora la Cina sta pagando il 104%, è ridicolo, ma a lungo ci hanno fatto pagare il 100% su molte cose”, ha detto il capo della Casa Bianca alla cena di gala del National Republican Congressional Committee.: “Coistiamo facendo una fortuna, 2 miliardi al giorno”Per l’occasione ilha rincarato la dose e ha affermato: “Coistiamo facendo una fortuna, 2 miliardi al giorno”. “La situazione è buona, è leggendaria”.“L’establishment globalista che ha governato il Paese per decenni si lamenta che sto facendo quello che ho promesso di”, ha affermato ancorache poi ha attaccato anche Bruxelles.

